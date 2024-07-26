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Китай

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Отдел ЦК КПК по организационной работе выделил 27 млн юаней на борьбу с наводнениями в провинциях Сычуань и Шэньси

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ по организационной работе выделил 27 млн юаней /около 3,79 млн долларов США/ для помощи в противопаводковых работах и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинциях Сычуань и Шэньси.

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