Отдел ЦК КПК по организационной работе выделил 27 млн юаней на борьбу с наводнениями в провинциях Сычуань и Шэньси

Пекин, 25 июля /Синьхуа/ -- Отдел Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ по организационной работе выделил 27 млн юаней /около 3,79 млн долларов США/ для помощи в противопаводковых работах и ликвидации последствий стихийных бедствий в провинциях Сычуань и Шэньси.