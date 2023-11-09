Красный Крест и Красный Полумесяц создадут свое представительство в Молдове

Парламент ратифицировал Соглашение между Республикой Молдова и Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП), согласно которому МФКККП сможет создать в Молдове свою делегацию и будет пользоваться привилегиями и иммунитетом, как и все международные организации, имеющие представительства в нашей стране.