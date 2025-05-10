Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Это не ваша страна, с***ки неблагодарные" В Питере иноземец избил пенсионера

«Это не ваша страна, с***ки неблагодарные" В Питере иноземец избил пенсионера

Очередной пример незабываемого межнационального обмена произошёл 4 мая в маршрутном автобусе, курсирующем по 191-му маршруту.

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