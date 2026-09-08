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Забава: история любви, войны и выбора вопреки всему

Забава: история любви, войны и выбора вопреки всему

Кубань, 1916 год. В станице, где жизнь текла размеренно и подчинялась вековым устоям, имя девочки из семьи Бондарь звучало почти как вызов.

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