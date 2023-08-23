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Медведева о выступлениях в паре: «Мне интересно и комфортно. Наверное, я уже готова учить что-то посложнее»

Сейчас двукратная чемпионка мира по фигурному катанию участвует в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

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