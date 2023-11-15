Ванхёрк: США не видят прямой угрозы безопасности со стороны РФ

Представитель американского генералитета Глен Ванхёрк указал на тот факт, что представляемая им держава не обнаружила непосредственных угроз для нацбезопасности, которые исходили бы от Российской Федерации.
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