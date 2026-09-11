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Регионы России

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Аріна Соболенко пробилась в финал US Open, обыграв Джессику Пегулу

Аріна Соболенко пробилась в финал US Open, обыграв Джессику Пегулу

Белорусская теннисистка Аріна Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), победив в полуфинале американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:2.

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