В Казани на время саммита БРИКС изменят несколько транспортных маршрутов

В ходе саммита БРИКС общественный транспорт в Казани будет работать по расписанию рабочего дня. Изменения коснутся схем движения нескольких автобусных и троллейбусных маршрутов, проходящих через центр города.
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