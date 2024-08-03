Axios: Байден пригрозил оставить Нетаньяху без помощи при новом шаге к эскалации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил оставить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху без помощи со стороны Вашингтона при новом шаге еврейского государства к эскалации на Ближнем Востоке.
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