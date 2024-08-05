В Госдуме готовят законопроект о запрете татуировок до 18 лет

В Госдуме рассматривают законопроект, касающийся запрета татуировок для несовершеннолетних. Зампредседателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил ограничить татуировки для детей до 18 лет.
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