Переброшенные из-под из Часов Яра под Торецк перед наступлением Вооружённых сил России бойцы 41-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались не готовы к бою из-за незнания местности и бессмысленных приказов командования, в результате чего за считанные дни сдали свои позиции.