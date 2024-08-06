Переброшенные из-под из Часов Яра под Торецк перед наступлением Вооружённых сил России бойцы 41-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) оказались не готовы к бою из-за незнания местности и бессмысленных приказов командования, в результате чего за считанные дни сдали свои позиции.
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