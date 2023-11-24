Будет воевать с бывшей: суд отложил рассмотрение дела Прилучного и Муцениеце об алиментах

Агата Муцениеце недавно подала в суд на бывшего супруга, чтобы взыскать с него алименты на детей. Агата хочет 30% от доходов артиста до совершеннолетия сына, а после того, как ему исполнится 18 лет, 25%, ведь у актера есть еще и дочь.