RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 294 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    О ЧЕМ ВООБЩЕ говорят эти политики?!! КАКОЕ "мирное урегулирование" может быть с этими жЫдо-бандэровскими отморозками?...Небензя: мирное у...
  • лина любимцева
    Санитарная зона не срабатывает. Значит НЕЧИСТЬ НУЖНО ГНАТЬ ДО ЛЬВОВА.Средства ПВО унич...
  • лина любимцева
    Токаев протрезвел, или поумнел? ЧТО ЭТО С НИМ?!! И надолго ли? Когда в следующий раз у него  обострится русофобия?Токаев назвал Рос...

Княжевская: на Армавирской улице построят дом по программе реновации

Княжевская: на Армавирской улице построят дом по программе реновации

Новостройку в рамках реализации программы реновации возведут в Люблинском районе Москвы, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх