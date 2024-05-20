Княжевская: на Армавирской улице построят дом по программе реновации

Новостройку в рамках реализации программы реновации возведут в Люблинском районе Москвы, рассказала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
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