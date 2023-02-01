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«МЮ» арендовал Забитцера у «Баварии» до конца сезона

Марсель Забитцер стал игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб объявил о переходе 28-летнего полузащитника из «Баварии» на правах аренды до конца сезона.

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