Беспорядки в Новой Каледонии: колониальная империя Франции вступила в период агонии

Межимпериалистические противоречия на Тихом океане и фантомные боли ускользающего французского колониализмаОказавшаяся не в фокусе мировых СМИ по причине охвативших остров массовых беспорядков Новая Каледония со столицей в Нумеа – наиболее крупное владение Парижа в рамках особого административно-территориального образования Франции в Тихом океане.
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