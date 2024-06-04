Беспорядки в Новой Каледонии: колониальная империя Франции вступила в период агонии

Межимпериалистические противоречия на Тихом океане и фантомные боли ускользающего французского колониализмаОказавшаяся не в фокусе мировых СМИ по причине охвативших остров массовых беспорядков Новая Каледония со столицей в Нумеа – наиболее крупное владение Парижа в рамках особого административно-территориального образования Франции в Тихом океане.