Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Евсеева
    В Калининградской области на берегу Балтийского моря памятник Императрице Елизавете Петровне. Она на коне.Елизаветинский ст...
  • Рустик Рыксиев
    Зелёный лебедев ах уехал.Блогер Лебедев ра...
  • Кот Рыжый
    Посмотрите внимательнее на попов! Вот  и ответ.Что такое смертны...

Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на награды за 2024 год

Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на награды за 2024 год

Гильдия режиссёров Америки (DGA) объявила список номинантов на свои ежегодные награды за 2024 год.  В номинации «Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме» представлены Жак Одиар («Эмилия Перес»), Шон Бейкер («Анора»), Эдвард Бергер («Конклав»), Брэди Корбет («Брутальный стиль»), Джеймс Мэнголд («Совершенный незнакомец»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх