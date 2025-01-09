Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на награды за 2024 год

Гильдия режиссёров Америки (DGA) объявила список номинантов на свои ежегодные награды за 2024 год. В номинации «Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме» представлены Жак Одиар («Эмилия Перес»), Шон Бейкер («Анора»), Эдвард Бергер («Конклав»), Брэди Корбет («Брутальный стиль»), Джеймс Мэнголд («Совершенный незнакомец»).