Гильдия режиссеров Америки объявила номинантов на награды за 2024 год

Гильдия режиссёров Америки (DGA) объявила список номинантов на свои ежегодные награды за 2024 год. В номинации «Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме» представлены Жак Одиар («Эмилия Перес»), Шон Бейкер («Анора»), Эдвард Бергер («Конклав»), Брэди Корбет («Брутальный стиль»), Джеймс Мэнголд («Совершенный незнакомец»).
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