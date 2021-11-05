Женщины не хотят отношений

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаЖенщины не хотят отношений Я одна заметила что сейчас женщины избегают отношений?Молодые девушки нацелены на карьеру. Заточены на самореализацию .Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumА зачем спрашивается мужикам надо исправлять все это??? С такими женщинами жить совместно невозможно и не нужно...а найти себе женщину для секса совсем не проблема....Элина МорозоваКонечно не надо , И в первую очередь заманивать в сожительство. Это самое худшее, что может случиться с женщиной.ААлександрТут сказано что у них собственное счастье и без семьи.))))Владимир Соколовавтор же доходчиво пишет!!баба должна жить в своё удовольствие))заниматься карьерой и быть проституткой в отношениях.ВВоробейНапрасно те, кто рисуют нам привлекательную картинку женщины-карьеристки, подразумевают, что это - нормальное для женщины состояние, вполне сочетаемое со способностью быть хорошей женой. А если это не совсем нормальное состояние, но - дефект воспитания, то нафига такие нужны мужчинам?Элина МорозоваМужчины-карьеристы привлекательны?ВВоробей- "Мужчины-карьеристы привлекательны?" Да. У мужчин и женщин, исходно и естественно, разная специализация. В частности, это сазывается и в физиологии мозга. Чтобы женщина хотела карьеризма, а тем более полностью взамен, она должна быть в детстве психологически деформирована. С такой нормальному мужчине лучше не связываться - для блага обоих.Элина МорозоваГде вы видели нормальных мужчин? Их очень мало. Сейчас все женщины работают, потому, что мужчины не способны обеспечивать семью в одиночку. Иной раз себя бы хоть обеспечил.ВВоробей- "Сейчас все женщины работают, потому, что мужчины не способны обеспечивать семью в одиночку." Я различаю просто работу по найму и стремление строить карьеру. Тем более, в ущерб всему остальному. Это дело того, где находится центр тяжести интересов. Мужчины тоже могут просто работать по найму или делать карьему. Для мужчины второе тоже нормально. Под нормальностью мужчины я не имею в виду вопрос о просто заработках.Вера Федорова"Женщины не хотят отношений" Так и никогда не хотели. Далеко не каждая женщина готова на пустое времяпрепровождение с мужчинами.ААлександрТут о пустом времяпрепровождении с мужчинами ни слова не сказано. Зато говорится что о браке даже не может быть и речи, это значит что она сама пустоцвет.Элина МорозоваСлишком затратны и расточительны отношения с определенной категорией мужчин.Владимир Соколоввы проституткой работаете?))что отношения с мужчиной у вас только деньгами меряются))Владимир Соколоввидимо у нее опыт специфический))Вера ФедороваНе берусь поддерживать каждое утверждение автора, но вот с тем, что женщины не хотят отношений, согласна. Отношения ведь отношениям рознь. Если встретился достойный мужчина, то почему бы не пообщаться? А если ты понимаешь, что ничего не получится, то зачем они нужны, эти отношения?)) И то что лучше жить ради собственного счастья, согласна тоже. А кто живёт не ради собственного счастья?! Любой нормальный человек делает всё, чтобы быть счастливым. Никогда не понимала, когда говорят, что живут ради кого-то. Лукавят. Про брак. Это не должно быть самоцелью, и в брак вступать исключительно по взаимной любви.Вера ФедороваЭлина, вообще, не понимаю я такого. Что это за мужик такой, если женщина должна его кормить...Вера ФедороваВообще, не понимаю, про какие ты отношения...Женщина не должна ни на кого не рассчитывать, в каких бы отношениях она не была.ААлександрЖить ради собственного счастья, но без семьи? С логикой проблемы или она не совсем женщина.Элина МорозоваЕсли счастье в семье, то почему многие мужчины отказываются жениться? Им счастья не хочется?ААлександрЯ говорю про семью, а не про женитьбу.Элина МорозоваОткуда возьмется семья без женитьбы?ААлександрОткуда возьмется семья если она не совсем женщина?Элина МорозоваА он не совсем мужчина))))Инна ТемноваЕсли считается до сих пор, что женское счастье это семья, то есть собственный мужик и дети, то в чем заключается мужское счастье? 🤔ААлександрНет, так давно не считается что собственный мужик и дети, бабы очень изменились как мы видим в жизни на каждом углу и в этой статье. А мужики наоборот консервативны, мужское счастье по прежнему это собственная баба и дети.Элина МорозоваМожет в наличии бесплатной "скотинки" в доме?Владимир Соколовинтересно))как же эти бабы будут визжать и радоваться под чужим солдатом?)) а детей этих дур будут развешивать по осинам.Владимир Соколовстрашно потерять халявный источник финансирования))Владимир Соколовженщины не хотят отношений))а хотят ребенка для себя и содержание спремодонором ее и ее ребенка. то есть не работать и жить для себя, что бы её кто то содержал, а она будет только грязью поливать.Владимир Соколовдуры некому не нужны))вот и независимы))от мозга в том числеКомментировать
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