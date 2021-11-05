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Женщины не хотят отношений

Женщины не хотят отношений

Я одна заметила что сейчас женщины избегают отношений?Молодые девушки нацелены на карьеру. Заточены на самореализацию .

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Samarium
А зачем спрашивается мужикам надо исправлять все это??? С такими женщинами жить совместно невозможно и не нужно...а найти себе женщину для секса совсем не проблема....
Элина Морозова
Конечно не надо , И в первую очередь заманивать в сожительство. Это самое худшее, что может случиться с женщиной.
Александр
Тут сказано что у них собственное счастье и без семьи.))))
Владимир Соколов
автор же доходчиво пишет!!баба должна жить в своё удовольствие))заниматься карьерой и быть проституткой в отношениях.
Воробей
Напрасно те, кто рисуют нам привлекательную картинку женщины-карьеристки, подразумевают, что это - нормальное для женщины состояние, вполне сочетаемое со способностью быть хорошей женой. А если это не совсем нормальное состояние, но - дефект воспитания, то нафига такие нужны мужчинам?
Элина Морозова
Мужчины-карьеристы привлекательны?
Воробей
- "Мужчины-карьеристы привлекательны?" Да. У мужчин и женщин, исходно и естественно, разная специализация. В частности, это сазывается и в физиологии мозга. Чтобы женщина хотела карьеризма, а тем более полностью взамен, она должна быть в детстве психологически деформирована. С такой нормальному мужчине лучше не связываться - для блага обоих.
Элина Морозова
Где вы видели нормальных мужчин? Их очень мало. Сейчас все женщины работают, потому, что мужчины не способны обеспечивать семью в одиночку. Иной раз себя бы хоть обеспечил.
Воробей
- "Сейчас все женщины работают, потому, что мужчины не способны обеспечивать семью в одиночку." Я различаю просто работу по найму и стремление строить карьеру. Тем более, в ущерб всему остальному. Это дело того, где находится центр тяжести интересов. Мужчины тоже могут просто работать по найму или делать карьему. Для мужчины второе тоже нормально. Под нормальностью мужчины я не имею в виду вопрос о просто заработках.
Вера Федорова
"Женщины не хотят отношений" Так и никогда не хотели. Далеко не каждая женщина готова на пустое времяпрепровождение с мужчинами.
Александр
Тут о пустом времяпрепровождении с мужчинами ни слова не сказано. Зато говорится что о браке даже не может быть и речи, это значит что она сама пустоцвет.
Элина Морозова
Слишком затратны и расточительны отношения с определенной категорией мужчин.
Владимир Соколов
вы проституткой работаете?))что отношения с мужчиной у вас только деньгами меряются))
Владимир Соколов
видимо у нее опыт специфический))
Вера Федорова
Не берусь поддерживать каждое утверждение автора, но вот с тем, что женщины не хотят отношений, согласна. Отношения ведь отношениям рознь. Если встретился достойный мужчина, то почему бы не пообщаться? А если ты понимаешь, что ничего не получится, то зачем они нужны, эти отношения?)) И то что лучше жить ради собственного счастья, согласна тоже. А кто живёт не ради собственного счастья?! Любой нормальный человек делает всё, чтобы быть счастливым. Никогда не понимала, когда говорят, что живут ради кого-то. Лукавят. Про брак. Это не должно быть самоцелью, и в брак вступать исключительно по взаимной любви.
Вера Федорова
Элина, вообще, не понимаю я такого. Что это за мужик такой, если женщина должна его кормить...
Вера Федорова
Вообще, не понимаю, про какие ты отношения...Женщина не должна ни на кого не рассчитывать, в каких бы отношениях она не была.
Александр
Жить ради собственного счастья, но без семьи? С логикой проблемы или она не совсем женщина.
Элина Морозова
Если счастье в семье, то почему многие мужчины отказываются жениться? Им счастья не хочется?
Александр
Я говорю про семью, а не про женитьбу.
Элина Морозова
Откуда возьмется семья без женитьбы?
Александр
Откуда возьмется семья если она не совсем женщина?
Элина Морозова
А он не совсем мужчина))))
Инна Темнова
Если считается до сих пор, что женское счастье это семья, то есть собственный мужик и дети, то в чем заключается мужское счастье? 🤔
Александр
Нет, так давно не считается что собственный мужик и дети, бабы очень изменились как мы видим в жизни на каждом углу и в этой статье. А мужики наоборот консервативны, мужское счастье по прежнему это собственная баба и дети.
Элина Морозова
Может в наличии бесплатной "скотинки" в доме?
Владимир Соколов
интересно))как же эти бабы будут визжать и радоваться под чужим солдатом?)) а детей этих дур будут развешивать по осинам.
Владимир Соколов
страшно потерять халявный источник финансирования))
Владимир Соколов
женщины не хотят отношений))а хотят ребенка для себя и содержание спремодонором ее и ее ребенка. то есть не работать и жить для себя, что бы её кто то содержал, а она будет только грязью поливать.
Владимир Соколов
дуры некому не нужны))вот и независимы))от мозга в том числе

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