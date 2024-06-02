День Владимирской иконы Божьей Матери отмечает церковь 3 июня 2024

Владимирская икона Божьей Матери - символ веры, надежды и защиты для многих православных верующих. Ее история уходит в далекое прошлое, а ее почитание и празднование продолжаются и по сей день, напоминая о важности духовных ценностей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии