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Биатлонист Васильев пристыдил пожаловавшуюся на отель в Казани Кулешову

Биатлонист Васильев пристыдил пожаловавшуюся на отель в Казани Кулешову

Современные спортсмены избалованы. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал лыжнице Анастасии Кулешовой поблагодарить организаторов соревнований за работу, а не жаловаться на условия проживания.

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