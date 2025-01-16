Биатлонист Васильев пристыдил пожаловавшуюся на отель в Казани Кулешову

Современные спортсмены избалованы. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев посоветовал лыжнице Анастасии Кулешовой поблагодарить организаторов соревнований за работу, а не жаловаться на условия проживания.
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