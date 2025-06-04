Спиридон Килинкаров: Проект «Анти-Россия» закрыт? Что ждет Зеленского и банду, когда отменят военное положение?

С какими нерешаемыми вопросами общества столкнется власть Зеленского после отмены военного положения? Почему битва Зеленского с Кличко – это не личная вражда, а стратегическая война за Киев? Чем опасен союз Кличко и Порошенко для Зеленского? Войны когда-нибудь заканчиваются, но мир для власти может быть страшнее войны.