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Спиридон Килинкаров: Проект «Анти-Россия» закрыт? Что ждет Зеленского и банду, когда отменят военное положение?

Спиридон Килинкаров: Проект «Анти-Россия» закрыт? Что ждет Зеленского и банду, когда отменят военное положение?

С какими нерешаемыми вопросами общества столкнется власть Зеленского после отмены военного положения? Почему битва Зеленского с Кличко – это не личная вражда, а стратегическая война за Киев? Чем опасен союз Кличко и Порошенко для Зеленского? Войны когда-нибудь заканчиваются, но мир для власти может быть страшнее войны.

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