Профессор Качановский: Зеленский рискует лишиться власти в течение года

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Профессор Оттавского университета Иван Качановский, автор расследования событий на Майдане в 2014 году, в соцсети X высказал мнение, что заявление Дональда Трампа – младшего, сына избранного президента США Дональда Трампа, может свидетельствовать о вероятности отстранения Владимира Зеленского от власти в течение года.