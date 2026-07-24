Лавров охарактеризовал отказ Украины от плана США

Политика как она есть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета Министров иностранных дел государств-членов ШОС назвал высокомерным и презрительным отторжение Украиной американского плана по урегулированию конфликта.