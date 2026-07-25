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Сбросить халат перед Бондарчуком и уехать в США: как живет самый колоритный «маргинал» кино Александр Баширов

Сбросить халат перед Бондарчуком и уехать в США: как живет самый колоритный «маргинал» кино Александр Баширов

На экране его привыкли видеть в ролях дебоширов, чудаков и мелких уголовников. Александр Баширов сыграл больше 150 ролей, и среди них почти нет правильных чиновников или прилизанных добряков.

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