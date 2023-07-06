Собянин: Более 22 тыс. пассажиров воспользовались новым речным электротранспортом с момента запуска

Оплатить проезд на электросудах можно по биометрии В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке около двух недель назад им воспользовались более 22 тыс.
Оплатить проезд на электросудах можно по биометрии В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с момента запуска первого регулярного маршрута электросудов по Москве-реке около двух недель назад им воспользовались более 22 тыс.
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