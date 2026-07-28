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Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей

Виктория Лопырева вышла в свет в образе за 1,9 миллиона рублей

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева вышла в свет в роскошном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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