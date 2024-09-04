На ВЭФ сообщили о продаже 40% строящегося жилья на Дальнем Востоке

Порядка 40% строящегося жилья на Дальнем Востоке распродано. Об этом 4 сентября сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин на сессии «Строить с технологиями — жить с комфортом» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
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