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Политика как она есть

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Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Роберта Кеннеди — младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.

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