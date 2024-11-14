Трамп предложил Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения США

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Роберта Кеннеди — младшего на должность министра здравоохранения и социальных служб.
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