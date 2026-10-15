Политический обозреватель Андрей Пинчук в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что интернет для Украины замедляет или ускоряет не Starlink, а военная версия системы — Starshield, принадлежащая Пентагону.