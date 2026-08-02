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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Идову о Батракове: «После срыва трансфера в «ПСЖ» он начнет доказывать еще больше»

Экс-защитник «Локомотива» и «Химок» Брайн Идову, выступающий сейчас за ФК «10», высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Алексея Батракова в «ПСЖ».

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