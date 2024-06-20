Роспотребнадзор Татарстана: Количество заболевших ботулизмом возросло до 18

В Казани еще три местных жителя попали в больницу после того, как поели салат с фасолью. Об этом в четверг, 20 июня, проинформировало агентство РИА Новости, сославшись на управление Роспотребнадзора Татарстана.
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