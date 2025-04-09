В NASA сообщили о работе США и РФ по разработке плана сведения МКС с орбиты

Global Look Press/Roscosmos/via Globallookpress.com NASA и "Роскосмос" работают над созданием подробного плана по сведению Международной космической станции (МКС) с орбиты, сообщил ТАСС заместитель администратора NASA по космическим операциям Кен Бауэрсокс.
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