Прогноз погоды в Крыму на 31 января

Прогноз погоды в Крыму на 31 январяВ Симферополе +15 и пасмурноВ Севастополе +13 и пасмурноВ Евпатории +13 и пасмурноВ Черноморском +12 и небольшой дождьВ Джанкое +11 и небольшой дождьВ Ялте +12 и пасмурноВ Алуште +13 и пасмурноВ Керчи +9 и облачно с прояснениямиВ Армянске +9 и небол.