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Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания

Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания. Согласно документу, агрессия против России любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока.

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