Президент РФ Владимир Путин подписал указ об основах госполитики ядерного сдерживания. Согласно документу, агрессия против России любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока.
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