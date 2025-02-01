Мощный проводник энергии любви: астролог Гюлеч назвала главный оберег 2025 года

Год станет удачным во всех начинаниях, если обзавестись волшебным камнем. Розовый кварц freepik.comВ древней египетской, китайской и тибетской культуре розовый кварц долгое время считался камнем красоты, а также символом любви.
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