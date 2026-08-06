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ФедералПресс

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Минобороны вновь сообщило об ударах по украинской логистике

Минобороны вновь сообщило об ударах по украинской логистике

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. В течение суток российские военные нанесли серию ударов по объектам, задействованным в обеспечении украинских сил, отмечается в материалах оборонного ведомства и постам в социальных сетях.

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