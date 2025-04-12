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Потом дети и женщины: комбриг ВСУ заявил, что принудительная мобилизация 18-летних неизбежна

Потом дети и женщины: комбриг ВСУ заявил, что принудительная мобилизация 18-летних неизбежна

Фраза война с Россий «до последнего украинца» приобретает все более практическое содержание. Несмотря на изменения в законодательстве, всяческие штрафы и другие репрессии, вплоть до уголовного наказания, закрытие границ, драконовские меры сотрудников ТЦК, украинские мужчины призывного возраста прилагают любые усилия, дабы не оказаться на фронте.

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