Потом дети и женщины: комбриг ВСУ заявил, что принудительная мобилизация 18-летних неизбежна

Фраза война с Россий «до последнего украинца» приобретает все более практическое содержание. Несмотря на изменения в законодательстве, всяческие штрафы и другие репрессии, вплоть до уголовного наказания, закрытие границ, драконовские меры сотрудников ТЦК, украинские мужчины призывного возраста прилагают любые усилия, дабы не оказаться на фронте.