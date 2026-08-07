Президент Польши Навроцкий: над страной не должны развеваться бандеровские флаги

«Стратегический интерес Польши заключается также в том, чтобы над Варшавой и Польшей не развевались бандеровские флаги», — заявил Навроцкий, выступая на митинге по случаю года со дня вступления в должность президента.
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