Доход китайского автопроизводителя BYD вырос в первом полугодии на 65,7%

Рост выручки на 65,7% за первое полугодие 2022 года зафиксировал китайский производитель автомобилей, аккумуляторов и фотоэлектрических систем BYD, 2 сентября сообщает тайваньское издание об информационных технологиях и электронике DigiTimes.
Рост выручки на 65,7% за первое полугодие 2022 года зафиксировал китайский производитель автомобилей, аккумуляторов и фотоэлектрических систем BYD, 2 сентября сообщает тайваньское издание об информационных технологиях и электронике DigiTimes.
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