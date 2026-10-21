Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что футболист «ПСЖ» Хвича Кварацхелия благодаря своему характеру сумеет вернуться на высокий уровень после того, как восстановится от разрыва крестообразной связки колена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филатов призвал р...
- Галицкий призналс...
- В Германии две па...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым