Беременную Сати Казанову срочно госпитализировали

Участница первой "Фабрики звёзд" Сати Казанова экстренно доставлена в больницу.С трудом забеременевшую Сати Казанову экстренно доставили в больницу, об этом артистка сообщила сама, предупредив, что её выступление на "ВК Фест" отменяется.