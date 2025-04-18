"Мусульманский" кулич и голова Трампа на Пасху: кондитеры сошли с ума?

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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V
Valery
Человеческая дурь особенно опасна в политике!
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19 час.
Надежда
Я считаю, что испечь кулич в виде головы президента Америки-это однозначная провокация! И направлена она на то, чтобы вызвать гнев экспрессивного и самолюбивого Трампа в отношении русских, что нам в данный момент абсолютно ни к чему. Пока Доня колеблется к кому и чему примкнуть кто-то решил этой дурью подтолкнуть его к ненужному нам решению
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18 час.
Наталия
Дураки с инициативой опасны и, к сожалению,  неистребимы.
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16 час.
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