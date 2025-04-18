"Мусульманский" кулич и голова Трампа на Пасху: кондитеры сошли с ума?

Надежда

Я считаю, что испечь кулич в виде головы президента Америки-это однозначная провокация! И направлена она на то, чтобы вызвать гнев экспрессивного и самолюбивого Трампа в отношении русских, что нам в данный момент абсолютно ни к чему. Пока Доня колеблется к кому и чему примкнуть кто-то решил этой дурью подтолкнуть его к ненужному нам решению