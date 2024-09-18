"Бабы новых нарожают". Командиры превзошли маршала Жукова. "Гудвин" и "Эрнест" – не последние?

Неизвестно Неизвестно Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.

Борис Тросницкий Да, "...ситуация не поменяется, пока вся страна не мобилизуется и не выступит единым фронтом против всемирного сатанизма с властью денег, отсутствием идеалов...". Но сперва против своего внутреннего сатанизма, пока виз страны не вышвырнут столпов капитализма, и не уберут сам капитализм. Сейчас у народа нет достаточной мотивации: солдаты воюют за интересы крупных воров- капиталистов, от их победы им лично и их семьям мало что переподет- все сливки заграбастают олигархи. При социализме мотивация была- солдаты защищали СВОЕ ОБЩЕЕ, а не интересы барина.