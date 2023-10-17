Куриные ломтики, обжаренные в приправе заатар, с пряным птитимом и лимонным соусом

Ингредиенты: Сметана 20% 45 г Лимон свежий 90-180 гр Шпинат крупнолистовой свежий — 30 гр Птитим — 250 гр Курица грудка брусок — 360 гр Масло сливочное 10 гр Смесь специй заатар — 6 гр Приготовление: Шаг 1 Отварите птитим в кипящей подсоленной воде в течение 15 минут.
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