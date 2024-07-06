Маск призвал распустить ФБР из-за игнорирования дела Эпштейна

ФБР следует упразднить в случае, если данное ведомство не будет привлекать к ответственности фигурантов дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский предприниматель Илон Маск 5 июля в соцсети X «Нет ни одной, даже одной попытки привлечь к ответственности клиентов из листа Эпштейна.