Сотрудники полиции Самарской области провели цикл профилактических встреч с жителями региона

Сотрудники полиции Самарской области провели цикл встреч с несовершеннолетними жителями региона, направленных на профилактику преступлений и правонарушений, а также повышение уровня правовой грамотности подрастающего поколения.
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