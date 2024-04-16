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Компания Кончаловского потеряла 21 млн рублей после передачи доли Высоцкой

Компания Кончаловского потеряла 21 млн рублей после передачи доли Высоцкой

Кинокомпания и продюсерский центр известного российского режиссера Андрея Кончаловского столкнулись с убытками в размере 22,4 млн рублей после того, как он передал долю своих акций супруге, актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой.

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