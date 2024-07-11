Москалькова инициировала дополнительную проверку о нарушении прав дольщиков группой «Аквилон»

В связи с открытым обращением дольщиков ЖК «Аквилон Митино» по вопросу нарушения сроков передачи объекта долевого строительства его участникам Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова инициировала проверку.
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