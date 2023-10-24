Личный вагон поезда: раскрыты детали райдера Софии Ротару

Личный вагон поезда: раскрыты детали райдера Софии РотаруСофия Ротару76-летняя певица София Ротару уже около полутора лет не выступает, не дает интервью и даже социальные сети обновляет только в очень редких случаях.
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