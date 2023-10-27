ЦБ рассказал о планах по разработке нового дизайна 1000-рублевой купюры

ЦБ рассказал о планах по разработке нового дизайна 1000-рублевой купюрыЦБ планирует представить обновленный дизайн 1000-рублевой купюры в следующем году, сообщила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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