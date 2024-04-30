MWM: ВСУ отозвали танки с передовой из-за страха перед ударами России

Global look press/dpa/Matthias Merz Вооруженные силы Украины (ВСУ) отозвали американские танки M1A1 Abrams с линии фронта, опасаясь ударов со стороны российской армии, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM).
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